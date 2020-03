Coronavirus. Appello del Centro Trasfusionale, «Donare sangue non è rischioso»

Il Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) fa suo l’appello a donare il sangue lanciato una settimana fa dall’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, invitando i donatori a dare il loro contributo in totale sicurezza perché «nei centri di raccolta sono state messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli nazionali e, inoltre, non è scientificamente documentato il rischio di trasmissione trasfusionale del coronavirus».

Continua a servire sangue negli ospedali Un rallentamento nelle donazioni, aggiunge l’Aoup, «non deve avvenire perché le attività sanitarie di donazione e raccolta del sangue e degli emo-componenti rientrano nei livelli essenziali di assistenza che non possono venir meno nei processi di cura: non bisogna infatti dimenticare che continua a servire sangue negli ospedali e i donatori non devono temere di donarlo perché, pur essendo tutti concentrati sull’emergenza coronavirus, anche le altre patologie richiedono risposte».