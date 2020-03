Coronavirus. Azienda si riorganizza e cambia produzione, da materassi a mascherine

Storica azienda di Massa (Massa Carrara) converte sua produzione di materassi alle mascherine anti-Covid. La Mda Massaflex, che produce e commercializza materassi, reti e guanciali da 40 anni, realizzerà, temporaneamente e fino a quando non sarà terminata l’emergenza sanitaria, mascherine in tessuto non tessuto.

La produzione è già iniziata grazie al coinvolgimento di tantissime sarte che, attraverso un appello social, hanno risposto all’invito della famiglia Brizzi. Le sarte stanno lavorando tutte da casa. L’iniziativa è coordinata insieme a Cna che ha messo a disposizione la rete della sua scuola di formazione che ha organizzato, anche nel recente passato, corsi proprio per sarte. Il primo stock di mascherine prodotto è stato donato all’ospedale di Massa e alle forze dell’ordine che sono impegnate in prima linea per garantire la sicurezza ed i controlli.