Coronavirus. Ballottaggio per il sindaco rinviato al 10 maggio

Si terrà il 10 maggio prossimo il ballottaggio per eleggere il sindaco di Follonica (Grosseto), appuntamento elettorale che era in programma per il 15 marzo e rinviato per l’emergenza Coronavirus. Lo rende noto il Comune spiegando che il Prefetto di Grosseto ha fissato la nuova data per lo svolgimento della consultazione. Al ballottaggio Ci sono il candidato del centrosinistra Andrea Benini e il candidato del centrodestra Massimo Di Giacinto.

Componenti seggi confermati «Restano valide tutte le operazioni preparatorie del procedimento, già compiute fino ad oggi- si spiega -. I componenti dei 22 seggi elettorali (presidenti, segretari e scrutatori) nominati per le operazioni elettorali del 15 marzo 2020, sono confermati per quelle di domenica 10 maggio».