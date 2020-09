Bambina di 2 anni positiva al coronavirus a Poggibonsi (Siena) e altri 7 bambini in isolamento per essere entrati in contatto con lei nei giorni scorsi in una scuola materna privata di Colle Val d’Elsa. In isolamento anche 3 educatrici e i contatti stretti per cui è in corso la ricostruzione della catena epidemiologica da parte dell’Asl che ha disposto la chiusura della materna. La bambina aveva manifestato alcuni sintomi già nei giorni scorsi e per questo si trovava in isolamento domiciliare.