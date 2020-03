Coronavirus. Il canto di Siena dalle finestre, la marcia del Palio contro la paura

Siena canta per scacciare la paura del Coronavirus. Nella serata di ieri il silenzio della notte, in cui da giorni è racchiusa la città, è stato squarciato dalla voce dei contradaioli che si sono dati appuntamento alle finestre delle loro case per intonare la marcia del Palio, ‘Squilli la fe’’. Cinque minuti prima delle 21 i rintocchi di Sunto, la campana posizionata nella sommità della Torre del Mangia in piazza del Campo, dove si corre il Palio, hanno iniziato a scandire il tempo. Fino agli squilli delle chiarine che hanno dato il via ad un canto liberatorio intonato ad una sola voce che ha risuonato per alcuni minuti lungo i rioni e le strade di tutta la città. E da Milano Gianna Nannini si è unita al canto della “sua” Siena.