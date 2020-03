Coronavirus. Capodanno Pisano, Sindaco Conti: “Mai come quest’anno porti luce e speranza”

“Oggi non possiamo assistere all’arrivo del raggio di sole sulla mensola all’interno del Duomo. Non possiamo ascoltare i tamburi che accompagnano i passi del Consiglio degli Anziani mentre in corteo raggiungono Piazza dei Miracoli. Non possiamo, tutti insieme, vedere il gonfalone con la croce pisana, simbolo di un intera città, che procede verso l’anno nuovo. Eppure tutti insieme dobbiamo idealmente ritrovarci comunità, perché anche se siamo distanziati, ognuno nelle nostre case, quel raggio di sole è arrivato lo stesso. E mai come quest’anno vogliamo che porti non solo l’anno nuovo ma luce, speranza, ottimismo. Che ci aiuti a ritrovarci come città forte, unita, solidale anche nella difficoltà. Che ci aiuti a risollevarci presto. Buon capodanno in stile pisano a tutti”. Così il Sindaco di Pisa Michele Conti sul suo profilo facebook.

La tradizionale cerimonia del raggio di sole in Duomo che segna, a mezzogiorno del 25 marzo, l’entrata nell’anno nuovo in stile pisano secondo il calendario alfeo non si è svolta. L’emergenza sanitaria ha costretto l’amministrazione comunale, in accordo con la Curia, a rinunciare anche al momento di festeggiamento per il Capodanno Pisano, dopo aver annunciato l’annullamento del calendario delle iniziative organizzate per la ricorrenza.

