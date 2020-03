Coronavirus. Cliente positivo, chiusa filiale banca

Chiusa la filiale di Banca Intesa San Paolo della centralissima piazza della Signoria a Firenze, dopo che un cliente che aveva frequentato la struttura nei giorni scorsi è risultato positivo al coronavirus. La chiusura temporanea, secondo quanto spiegato dalla banca, si è resa necessaria per sanificare i locali e per tutte le altre procedure necessarie a garantire la sicurezza di dipendenti e clienti, in accordo con le disposizioni delle autorità sanitarie.

Lo stesso cliente ha avvisato la banca Inoltre secondo quanto emerso, è stato lo stesso cliente, che avrebbe scoperto di essere positivo dopo esser stato sottoposto a un tampone all’estero, ad avvisare la filiale, spiegando di essersi recato in agenzia tra il 27 e il 28 febbraio per effettuare delle operazioni.