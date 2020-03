Coronavirus. Contradaioli cantano la Verbena, l’inno della città contro l’emergenza. E il 15/3 si replica

Nel silenzio spettrale di una Siena notturna completamente deserta per l’emergenza Coronavirus, hanno intonato dalle finestre di casa la ‘Verbena’, canto tipico della città del Palio. Protagonisti la notte scorsa i contradaioli dell’Oca che si sono affacciati alle finestre del rione di Fontebranda, a due passi da piazza del Campo dove si corre il Palio, e si sono messi a cantare ‘a cappella’ quello che è un vero e proprio canto d’amore per la città. “Nella piazza del Campo ci nasce la Verbena, viva la nostra Siena” hanno intonato come a voler scacciare la paura del virus.

Appuntamento al 15 marzo Il gesto ha immediatamente fatto il giro dei social con tutte e 17 le contrade che si sono date appuntamento per domenica 15 marzo con l’iniziativa #affacciatiallafinestra. Alle 21 sulla pagina facebook Siena canta, dopo l’ultimo rintocco della campana del Palazzo pubblico di piazza del Campo, partirà la base della marcia del Palio. «Rimanendo al sicuro dentro casa – si legge nell’invito diffuso online – spalanca la finestra e canta insieme a tutta la città, la nostra città. Contro la solitudine e lo sconforto dovuti al coronavirus, per sentirci tutti più vicini, facciamo risuonare per le vie della città un unico canto».