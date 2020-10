Coronavirus. Distanziamento e uso mascherine, volontari davanti alle scuole vigilano sugli studenti

Volontari davanti alle scuole superiori di Pistoia per assicurare che l’ingresso e l’uscita dagli istituti sia garantito in sicurezza, con il giusto distanziamento e nel rispetto di tutte le norme per il contrasto della diffusione del Covid. E’ l’iniziativa del Comune che tramite il Coc, Centro operativo comunale e la Protezione civile comunale, ha chiesto la collaborazione delle associazioni di volontariato. Il servizio è coordinato dal Coc e dalla Protezione civile comunale. «Cerchiamo di garantire quanto più possibile l’entrata scaglionata – dice Francesca Giandinotti, volontaria del Corpo italiano di soccorso Ordine di Malta – e soprattutto che la mascherina sia utilizzata nella maniera adeguata, con bocca e naso coperti».

L’assessore Bartolomei: «Arrivo e uscita sono particolarmente critici» Per Alessio Bartolomei, assessore alla protezione civile del Comune di Pistoia, «è un servizio utile e importante, che serve anche a dare un esempio ai ragazzi di come devono entrare e uscire dalla scuola, sempre muniti di mascherina, mantenendo un minimo di distanziamento. Effettivamente – aggiunge – se l’interno delle scuole è uno dei luoghi più sicuri, anche per il virus, perché le norme attuate sono molto rigide e ben studiate, invece, l’arrivo e l’uscita dalla scuola sono momenti particolarmente critici. Cercheremo di essere presenti quando possibile – dice ancora -, perché purtroppo il Coc è un organismo fatto sostanzialmente da volontari, quindi probabilmente non avremo la forza di essere presenti tutte le mattine».