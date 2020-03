Coronavirus. Drone su Grosseto controlla gli assembramenti, poi l’intervento dei Vigili in moto

Utilizzando un drone la Polizia municipale di Grosseto sta controllando in queste ore – su segnalazione dei cittadini – gli spazi verdi, gli argini, le ciclabili e i parchi, anche nelle frazioni, per verificare eventuali assembramenti. Tre equipaggi in moto interverranno con un servizio volante laddove vengano individuati gruppi di persone non solo per l’attività di informazione, ma – quando necessaria – anche per quella sanzionatoria. Perché ne va della salute di tutti.

«Necessario stare a casa» «Ricordiamo l’importanza di stare a casa – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile Fausto Turbanti – E’ necessario seguire questa regola, così come tutte le buone pratiche, come lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina, rispettare le distanze. Ricordiamo che in questi giorni è atteso il picco massimo dei contagi ed è quindi necessario avere pazienza e prestare ancora maggiore attenzione e dimostrare buonsenso».