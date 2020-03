Coronavirus. Due nuovi infermieri positivi prima dell’ingresso in servizio all’ospedale di Siena

Due nuovi infermieri positivi tra quelli appena assunti e che stavano per entrare in servizio all’ospedale di Siena. A darne notizia è lo stesso ospedale. «Non dobbiamo mai abbassare la guardia sul Covid-19 – dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini – Grazie alla nostra massima attenzione nei confronti dei nuovi assunti, tutti sottoposti al tampone per il Coronavirus, abbiamo individuato, prima dell’ingresso in servizio, due infermieri positivi, provenienti da fuori regione, che quindi non entreranno a lavoro fino a completa guarigione».

36 gli infermieri che hanno firmato il contratto «Questo tipo di attenzione – aggiunge Giovannini – permette di garantire sicurezza per noi, per gli altri e per tutta la comunità ospedaliera e cittadina. Tutti i nuovi assunti vengono normalmente sottoposti a visita medica e agli accertamenti sanitari ma noi abbiamo voluto aggiungere anche il tampone, un ulteriore scrupolo che si è rivelato un’arma efficace di prevenzione. Proseguiremo quindi con i controlli anche nelle prossime settimane che saranno ancora più impegnative per tutti i nostri professionisti». In questa settimana invece sono 36 gli infermieri che hanno firmato il contratto e che stanno entrando in servizio in maniera scaglionata. Le assunzioni proseguiranno anche nelle prossime settimane.