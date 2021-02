Coronavirus. Esami e sedute di laurea nella Sala del Consiglio, l’idea di Montespertoli

Laurearsi o sostenere esami da remoto nella Sala del Consiglio. E’ quanto prevede a Montespertoli (Firenze) la mozione, presentata dal gruppo consigliare Vivo Montespertoli e approvata all’unanimità nel corso del Consiglio comunale dello scorso giovedì.

«In un periodo di isolamento come questo, con le sessioni di laurea che si svolgono a distanza per motivi sanitari – dichiara il consigliere Andrea Giovannetti, promotore della mozione -, è importante garantire a tutti l’accesso alle migliori condizioni possibili. Per questo abbiamo scelto, grazie anche al confronto con un gruppo di ragazzi di Montespertoli e di tutto l’Empolese Valdelsa, di presentare questa mozione5.

Causa pandemia gli esami di laurea in presenza sono stati sospesi ma, vuoi la presenza dei genitori in smart working e una non ottimale connessione in banda larga per tanti ragazzi dell’università non è stato facile poter andare avanti nello studio, spiega una nota. Nasce così l’idea di ufficializzare in Consiglio comunale questa possibilità.

Vicinanza e attenzione alle nuove generazioni

«L’approvazione all’unanimità della mozione per utilizzo della Sala consiliare per le lauree sottolinea la vicinanza e l’attenzione del Consiglio comunale alle nuove generazioni – dichiara la presidente del Consiglio Comunale Giulia Pippucci -. Il lockdown ha stravolto tanti aspetti della nostra vita, compresa la discussione della tesi di laurea con tutti i suoi piccoli e grandi ‘riti’. Si tratta di un momento cha ha un grande valore simbolico per gli studenti e le loro famiglie perché rappresenta la conclusione di un percorso di studio e di un’esperienza di vita. E la Sala del Consiglio non è altro che la ‘casa’ di tutti i montespertolesi».

Per prenotare la Sala del Consiglio si può presentare la domanda scrivendo una email a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure chiamando il numero 0571600209.