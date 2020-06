Coronavirus. Estate sicura con il vademecum realizzato dai bambini, 22 regole per muoversi sul territorio

‘DettiAmo le regole, come affrontare una super estate, nonostante il Coronavirus’. Forte dei Marmi (Lucca) adotta per la sua estate la pubblicazione realizzata dalla seconda A della scuola primaria ‘Carducci’, un vademecum realizzato dai bambini con l’aiuto della maestra Grazia Marrai che attraverso 22 regole fornisce indicazioni con entusiasmo, leggerezza ma serietà, su come muoversi negli ambienti esterni ed interni del territorio.

Opuscolo con i disegni dei piccoli L’iniziativa, spiega una nota, realizzata con il supporto dell’Istituto comprensivo di Forte dei Marmi, ha trovato subito il patrocinio del Comune e il sostegno economico dell’Unione proprietari bagni che ha deciso di stampare l’opuscolo e distribuirlo tramite l’Ufficio informazioni turistiche. L’amministrazione comunale ha voluto far dono della pubblicazione anche ai compagni di scuola dei giovanissimi autori, in particolar modo alle ultime classi della primaria e della secondaria di primo grado che parteciperanno in questi giorni al saluto finale a Villa Bertelli. Si tratta di un libricino colorato, di facile fruibilità le cui regole vengono accompagnate e sostenute dai disegni realizzati dai bambini stessi.