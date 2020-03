Coronavirus. Festa in casa a Carrara, multati i partecipanti

Una festa in piena regola, con cibo e musica, in una abitazione di Nazzano, alla periferia di Carrara (Massa Carrara): E’ quanto scoperto dalla Polizia, attirata dal rumore proveniente dalla casa. Al suo interno gli agenti hanno rilevato la presenza di alcuni cittadini extracomunitari intenti a pasteggiare, che hanno ammesso di essersi riuniti per consumare il pranzo in compagnia e trascorrere il pomeriggio insieme. I partecipanti sono stati multati.

I fidanzati sulla panchina Multata anche una coppia di fidanzati, sorpresa su una panchina di un parco ad Avenza, sempre nel comune di Carrara: il giovani e, secondo quanto spiegato, ha ammesso di aver preso la macchina e di essere partito dalla sua casa di Massa per andare a prendere la ragazza e recarsi al parco pubblico.