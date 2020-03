Coronavirus. Firenze annulla flash mob dalla finestra per rispetto delle vittime

Il Comune di Firenze ha deciso di annullare il flash mob ‘Affacciati alla finestra’, organizzato per le giornate di domani e sabato, che prevedeva luci, musica e dirette radio.

Vicinanza con Bergamo Il motivo, spiegano da Palazzo Vecchio, è la vicinanza con le zone più colpite dall’emergenza Coronavirus, Bergamo in primis. Resta in programma unicamente l’illuminazione speciale – a cura di Silfi spa – della Basilica di San Miniato con i colori della bandiera italiana a partire dalle 21 di domani, un gesto simbolico per ribadire l’unità di tutto il paese in questo momento difficile, il cordoglio per le vittime e la vicinanza a chi sta soffrendo.