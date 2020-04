Coronavirus. Gesto corale e collettivo, a Firenze preghiera di cristiani, ebrei e musulmani

Cristiani, ebrei e musulmani, chiamati a raccolta dal sindaco di Firenze Dario Nardella, si ritroveranno domani insieme in preghiera sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Viste le disposizioni del Governo per il contrasto del Coronavirus la cerimonia, alle 18:15, è chiusa al pubblico. A rappresentare le comunità religiose, mantenendo la distanza di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso, ci saranno il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, il rabbino Gad Fernando Piperno, l’Imam Izzedin Elzir oltre a Nardella e all’assessore ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Martini.

Diretta radio-tv L’iniziativa sarà trasmessa in diretta radio e tv e sui canali social. Il sindaco Dario Nardella invita «tutti i fiorentini e non a collegarsi attraverso i canali social e le emittenti televisive e radiofoniche che trasmetteranno in diretta, a collegarsi, per un gesto corale e collettivo, nel segno della storia e della vocazione di Firenze al dialogo interreligioso».