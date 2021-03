“Dopo una settimana in zona rossa si è indubbiamente bloccata quella che era la crescita continua di contagi e ricoveri e vi è una più tendenziale stabilità anche nel territorio di Siena, tanto è vero che ho la sensazione che anche la prossima settimana potrà rimanere arancione”.

Lo ha detto Eugenio Giani incontrando i giornalisti a Siena a margine di una visita istituzionale all’ospedale Le Scotte. “Sarò molto rispettoso nei confronti del Governo e delle sue decisioni – ha aggiunto Giani a proposito delle eventuali modifiche al Dpcm – in Toscana vedo che in realtà il sistema che si chiama ‘chirurgico’ ovvero una Toscana che è in zona arancione ma che porta a delle restrizioni laddove ci sono focolai più gravi, per ora mi sembra stia funzionando. Se a questo il Governo riterrà su tutto il territorio nazionale di prendere provvedimenti – ha concluso – c’è solo da rispettarli”.