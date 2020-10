Coronavirus. Giani, in Toscana in terapia intensiva, occupati 87 posti su 550

“Con il lavoro che è stato fatto in Toscana noi abbiamo sostanzialmente 550 postazioni di terapia intensiva: in questo momento ne sono occupate 87, quindi abbiamo ancora per giorni una capacità di controllo della situazione”. Così Eugenio Giani, il governatore della Toscana dopo un sopralluogo al nuovo centro Covid dell’ospedale di Careggi a Firenze dove ha inaugurato 14 nuovi posti di terapia intensiva, prima di illustrare la nuova ordinanza di contenimento al Coronavirus. “Naturalmente questo ci tranquillizza nel breve periodo – ha detto Giani – poi nel medio periodo rispetto all’andamento epidemiologico sono tutte da considerare per quella che è la rapidità con cui si sviluppa il contagio”.