Coronavirus. Gli anziani si raccontano sul web con “Memorie in rete”

Si intitola ‘Memorie in rete’, l’iniziativa lanciata dalla biblioteca comunale di Cecina (Livorno) per la condivisione della memoria, diretta in particolare agli anziani che in questa permanenza forzata a casa per l’emergenza Coronavirus si trovano a dover combattere la solitudine. Dal lunedì al venerdì pomeriggio le operatrici della biblioteca e dell’archivio chiameranno gli utenti over 65 per farsi raccontare storie, nell’ambito della situazione che stanno vivendo, e che in virtù della loro età e del loro vissuto potrebbero voler associare a esperienze simili.

Memorie su Fb Dietro autorizzazione, le testimonianze raccolte saranno condivise sulla pagina Fb della biblioteca, mentre le identità delle persone saranno associate a nomi di fantasia in modo che non si possa risalire alle loro identità nel caso in cui desiderino mantenere l’anonimato pur volendo divulgare una vicenda. L’obiettivo, spiega il solito comunicato, è creare un circolo virtuoso non solo a livello di contatto e vicinanza tra le istituzioni e le persone, ma anche tra il passato e il presente, tra racconto orale e condivisione sul web.