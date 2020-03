Coronavirus. Da Gucci camici e 1 mln di mascherine alla Toscana

Oltre 1.100.000 mascherine chirurgiche e 55mila camici: è quanto Gucci donerà nei prossimi giorni alla Toscana, rispondendo così all’appello della Regione per la produzione di mascherine e camici per il personale sanitario.

Avviata la produzione Già nelle scorse settimane, si legge in una nota, l’azienda, in collaborazione con la filiera, ha avviato la produzione del materiale richiesto. L’offerta si aggiunge alla donazione di 2 milioni a favore di alcune delle principali realtà ed organizzazioni sanitarie in Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio e al contributo personale di Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci, di 100.000 euro all’azienda sanitaria di Reggio Emilia.