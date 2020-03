Coronavirus. Informazioni in lingua per gli stranieri, da oggi il nuovo servizio in Toscana Sud Est

Un servizio telefonico in lingua, per gli stranieri residenti nel territorio della Sud Est, con alcuni mediatori che faranno da ‘cerniera’ tra i cittadini e il loro medico è stato attivato dalla Azienda Usl.

In linea con i mediatori Ai numeri di telefono, che cambiano a seconda delle lingue, rispondono alcuni mediatori, i quali possono aiutare i cittadini stranieri a reperire le informazioni sul Coronavirus. Il servizio, voluto e organizzato dalla Asl, precisa una nota, si rende necessario perché a volte gli stranieri non riescono a comunicare con il loro medico di famiglia o con l’Azienda per motivi linguistici. E’ invece importante, in questo momento storico, che le informazioni sul Coronavirus siano chiare a tutti.

Il servizio è attivo da oggi, dal lunedì al sabato in orario 14 – 16. Per le informazioni in lingua inglese biosgnerà chiamare il numero 389 0917542; per quelle in francese il 327 1973237; per quelle in bengalese il 380 2183601; per quelle in urdu il 389 0917542; per quelle in hindi il 389 0917542 e per quelle in arabo il 327 1973237