Coronavirus. La lunga fila per un tampone, Siena si prepara alla zona rossa

Siena e la sua provincia diventeranno rosse da domani a causa del rapido aumento dei contagi. Ma che qualcosa stesse cambiando si era già percepito nei giorni scorsi con il drastico aumento delle file nelle aree adibite all’effettuazione dei tamponi drive thru.

Come dimostra questo video che si riferisce a Campostaggia (Poggibonsi).

Maggiore richiesta di tamponi da parte di coloro che hanno avuto qualche sintomo o si sono messi in autoisolamento e necessitano di 2 tamponi per tornare alla quotidianità o magari chi ha figli che frequentano le scuole dove, un po’ a macchia di leopardo, in tutto il territorio provinciale da giorni ormai si verificano positivi e classi che finiscono in quarantena. Le immagini (fotografiche e video) che vi proponiamo ci sono state inviate da alcuni nostri lettori e si riferiscono all’area di Campostaggia, a Poggibonsi e a Monteroni d’Arbia. Ma scene analoghe si sono verificate anche vicino al Palazzetto della Mens Sana a Siena, area adibita per i tamponi, a Siena.

Lunghe code, sempre molto ordinate e persone rispettose del proprio turno. Poi meno di due minuti per l’effettuazione del tampone senza nemmeno scendere dall’auto.

Siena a febbraio 2021, un anno dopo l’inizio della pandemia, è anche questa.