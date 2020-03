Ecco l’aggiornamento sul Covid 19 con ripartizione dei contagiati per provincia a venerdì 6 marzo 2020, ore 17. La situazione in Toscana e a livello nazionale (Fonte: Protezione Civile su dati forniti da Ministero della Salute). Leggi anche: Coronavirus in Toscana. 34 nuovi contagi. I casi salgono a 113. Nelle province di Firenze e Siena il maggior numero