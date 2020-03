Coronavirus. L’abbraccio di Naomi Campbell. ‘Italia, ti auguro una pronta guarigione’

“La mia amata Italia in cui ho trascorso i primi 3 anni della mia infanzia. Io sono con te. Grazie per avermi sempre abbracciato e avermi dato tanto amore. Ti auguro una pronta guarigione!” E’ un vero e proprio messaggio d’amore quello che la Venere Nera, Naomi Campbell, ha indirizzato dal suo profilo Instagram all’Italia, un Paese che ama fin da quando era bambina e che ha frequentato a lungo, non solo per motivi affettivi ma anche per concedersi, di tanto in tanto dei momenti di relax in Toscana.