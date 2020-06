Coronavirus. Le mascherine si ritirano in edicola, fino al 15 giugno dieci dispositivi gratis a persona

Saranno un milione al giorno le mascherine gratuite che da oggi sono arrivate nelle 1200 edicole toscane che hanno aderito all’iniziativa messa in piedi dalla Regione grazie ad un accordo con distributori e giornalai. I cittadini toscani, previa presentazione della tessera sanitaria, si spiega, potranno ritirare dal giornalaio due pacchi da cinque mascherine, l’intera dotazione messa a disposizione dalla Regione fino al 15 giugno. La tessera sanitaria di ciascun cittadino residente in Toscana e sopra i 6 anni è già stata caricata con la ricetta elettronica ad opera del Sistema sanitario regionale, mentre tutte le edicole aderenti sono state dotate di appositi lettori tramite smartphone, tablet o pc.

Mascherine ogni giorno in edicola Le mascherine arriveranno ogni giorno alle edicole attraverso i distributori di giornali e saranno consegnate nella notte seguendo gli stessi canali dei quotidiani. La distribuzione della prima tranche sarà effettuata fino al 15 giugno. A partire da questa data sarà poi possibile acquisire il resto della dotazione del mese di giugno che, in totale, ammonterà a 25 milioni di dispositivi. «Grazie a questo nuovo accordo prosegue la sforzo della Regione – commenta il presidente della Regione Enrico Rossi – che, unica nel panorama nazionale, ha consentito a tutti di accedere gratis a questo importante strumento di prevenzione del contagio. Un investimento in salute ma anche un costo in meno per il sistema sanitario grazie a un intervento come questo, che permette di preservare la risorsa ospedale. Le mascherine arriveranno tutti i giorni attraverso i distributori. La consegna sarà capillare perchè più della metà delle edicole ha già aderito al progetto. Non c’è quindi bisogno di affrettarsi ed è bene evitare di formare assembramenti e code».