Coronavirus. In 6 su minivan senza protezioni, tutti multati

Sorpresi a bordo di un minivan senza dispositivi di protezione individuale e distanziamento sociale come disposto dalle misure di prevenzione del Coronavirus. Sei persone, tutte dell’Est Europa, dipendenti di una ditta dedita al supporto alla produzione vegetale sono stati sorpresi dalla Guardia di Finanza di Siena nei pressi dei giardini pubblici cittadini.

Per tutti è scattata la multa I finanzieri hanno proceduto ad acquisire le generalità dei presenti e ad effettuare ulteriori accertamenti. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19, che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo va da euro 533,00 a 4mila euro.