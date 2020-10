Coronavirus. Montalcino, due scuole chiuse. Il sindaco: «Scelta in via precauzionale»

Sospensione in via cautelativa dell’attività didattica ed educativa in presenza con conseguente chiusura a Montalcino del Liceo Linguistico Lambruschini, che fa capo all’I. I. S. “Sallustio Bandini” di Siena e dell’Istituto professionale Agrario che fa capo all’I.S.S. “Bettino Ricasoli” di Siena, dal 13 e fino al 18 ottobre, riservandosi di prorogarne gli effetti. È quanto disposto dal sindaco Silvio Franceschelli con ordinanza sindacale. Al momento non si riscontra nessun caso di positività nel comune di Montalcino. Tuttavia in seguito a taluni casi di positività di studenti fuori sede che hanno gravitato sulle scuole superiori di Montalcino e dichiarati positivi al proprio domicilio è stata disposta la chiusura dei due istituti superiori anche tenuto conto del provvedimento di isolamento fiduciario emesso dalla ASL competente ed inerente una classe del liceo con relativo personale docente.

Chiusura a scopo precauzionale Tale provvedimento preventivo, concertato con i dirigenti scolastici, si impone in forma cautelare ed in ragione della migrazione sul capoluogo Montalcino di studenti delle scuole superiori proventi fuori sede e dichiarati positivi, e, l’interconnessione con il trasporto pubblico locale, la sosta in attesa di coincidenza e la promiscuità scolastica possono essere fattori ricettivi e diffusivi del virus. «Senza nessun allarmismo, ma con la precauzione ed il senso di responsabilità di sempre – si legge in una nota del Comune – , si invitano tutti i cittadini di Montalcino, i lavoratori fuori sede, i commercianti, le imprese e tutti coloro che hanno contatti col pubblico ad intensificare le misure precauzionali, di igiene e distanziamento sociale. Restano ad oggi regolari le lezioni ed il trasporto pubblico delle scuole dell’infanzia e della scuola dell’obbligo (elementari e medie) in quanto in detti presidi non sussistono fenomeni di positività, né di migrazione degli studenti rilevante che possano giustificare provvedimenti restrittivi e ciò anche considerato che nel comune di Montalcino non sussiste alcun caso di positività. Un’attenzione particolare si chiede agli studenti, ai quali si ricorda di attenersi con scrupolo alle misure di tutela soprattutto durante il trasporto scolastico, mantenendo la distanza in salita e discesa, tenendo sempre la mascherina ed igienizzandosi le mani con continuità» conclude la nota.