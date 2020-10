Coronavirus e movida. Non rispetta la chiusura alle 24, multa per un locale in Versilia

Nel corso dei controlli durante il fine settimana a Pietrasanta (Lucca) per il rispetto delle misure anti Covid la Polizia Municipale ha multato un locale per il mancato rispetto della chiusura alle 24. Lo rende noto il sindaco Stefano Giovannetti. Sono in corso le indagini, spiega una nota, per un altro locale che non avrebbe rispettato il regolamento sui rumori, in quanto si udiva musica dall’esterno.

Invito alla prudenza «I locali, soprattutto quelli della cosiddetta movida, hanno risposto con senso responsabilità ed attenzione – commenta Giovannetti -. Mi fa molto piacere questo atteggiamento che ci rende tutti più sereni anche per le settimane che abbiamo davanti. I controlli effettuati dalla nostra municipale, non hanno evidenziato criticità se non in un paio di casi. Considerando l’alta concentrazione di locali tra il centro storico ed il resto del territorio tra bar, ristoranti ed attività similari, è un ottimo risultato. Per convivere con il rischio dobbiamo rispettare le regole ed essere molto prudenti». Il locale è stato sanzionato con una multa da 400 euro.