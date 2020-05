Coronavirus. Musei civici fiorentini visitabili online, al via ciclo di 4 incontri

Da martedì a Firenze, grazie a Mus.e, parte un ciclo di quattro appuntamenti settimanali gratuiti per visitare virtualmente i musei civici cittadini, che restano ancora chiusi e quindi non possono accogliere persone. Gli appuntamenti sono tutti fruibili tramite la piattaforma Zoom e iniziano alle ore 18.

‘Il soffitto del salone dei Cinquecento, come non lo avete mai visto’ Nel primo, il 19 maggio, il tema sarà ‘Il soffitto del salone dei Cinquecento, come non lo avete mai visto’. Spazio poi a ‘Una storia di famiglia: i Medici nelle sale di Palazzo Vecchio’ (26 maggio), ‘Storie di dei e di eroi: i miti nelle sale di Palazzo Vecchio (2 giugno) e infine ‘La moda granducale, tra lusso e capriccio’ (9 giugno). Per prenotarsi è necessario inviare una mail a muse.comune.fi.it indicando nome, cognome, giorno scelto: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e serve attendere conferma dell’avvenuta prenotazione. In caso di impedimenti gli utenti devono disdire entro le ore 14 del giorno della conferenza.

Il direttore Spanò: «Nostra passione è quella di sempre» «Mus.e non si è mai fermata – ha dichiarato Matteo Spanò, presidente dell’associazione -. I musei sono chiusi ma la nostra passione è quella di sempre. Queste nuove forme di narrazione se da una parte sono gli unici mezzi con i quali possiamo continuare a svolgere il nostro lavoro dall’altra possono diventare delle opportunità imprevedibili per coinvolgere pubblici diversi. Questo è il nostro compito».