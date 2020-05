Coronavirus. Nei weekend attivo il servizio di pattugliamento a cavallo sul litorale

Partirà il prossimo week end il servizio di pattugliamento a cavallo sulla costa con i vigili volontari inseriti nel circuito della Polizia municipale e della Protezione civile comunale.

Controlli su spiagge e pinete Sabato 16 e domenica 17 maggio otto volontari, tra cavalieri e amazzoni, si alterneranno la mattina e il pomeriggio sulle spiagge di Marina di Grosseto e di Principina mare e in pineta. In particolare i vigili volontari a cavallo effettueranno un servizio informativo sull’uso delle mascherine, sul distanziamento sociale e su altri dettami normativi.

Non solo. In caso di bisogno saranno in grado di distribuire le mascherine a chi ne sarà sprovvisto.

Rafforzare il lavoro di informazione al cittadino «Il pattugliamento del litorale a cavallo non è una novità per la nostra amministrazione, che in genere lo attiva per la stagione balneare – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale Fausto Turbanti –, ma visto l’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo abbiamo deciso di anticipare l’inizio del servizio e di dedicare questa risorsa per rafforzare il lavoro di informazione al cittadino riguardo alle ordinanze, ai decreti e in generale alla normativa legata al Coronavirus». Il servizio di pattugliamento a cavallo sarà operativo nei fine settimana.