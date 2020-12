Coronavirus. Ospedale Meyer dona tampone ai genitori dei bimbi ricoverati per trascorrere Natale insieme

Un tampone extra per stare tutti insieme, al sicuro, la vigilia e il giorno di Natale: è il regalo che l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze si prepara a fare alle famiglie dei bambini ricoverati. La procedura straordinaria, spiega una nota, che richiederà un notevole sforzo organizzativo agli operatori sanitari e del laboratorio di immunologia del nosocomio pediatrico, permetterà ai genitori di trascorrere insieme ai loro figli i giorni di festa.

“Strappo alla regola” per feste serene Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, il Meyer ha adottato regole molto rigorose per tutelare la salute dei bambini e degli operatori. Ora a Natale l’ospedale si organizza per concedere uno ‘strappo alla regola’ che non comprometta la sicurezza di bambini e sanitari. Nei giorni di Natale, salvo i casi in cui non sia consigliabile sotto il profilo clinico, le mamme e i papà che vorranno trascorrere insieme il momento della festa, saranno sottoposti a un tampone per verificare la loro negatività al coronavirus. Ottenuto il via libera, potranno accedere all’ospedale e trascorrere qualche ora serena, finalmente tutti di nuovo insieme.