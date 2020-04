Coronavirus. Palio di Siena slitta ad agosto e settembre. Decisione finale entro maggio

Slittamento dei due palii del 2020 dal 2 luglio al 22 di agosto per il Palio di Provenzano, mentre il Palio dell’Assunta del 16 agosto verrà posticipato al 26 settembre 2020. E’ quanto deciso all’unanimità a seguito dell’incontro avvenuto oggi nella Sala delle Lupe tra l’Amministrazione Comunale, il Rettore del Magistrato delle Contrade, tutti i Priori, il Decano ed il Vice Decano dei Capitani.

La decisione finale, riguardo all’effettivo svolgimento delle carriere nelle date indicate, verrà presa nell’arco temporale dal 10 al 15 maggio 2020, confrontandosi anche con tutte le istituzioni interessate (Prefettura e Questura). “Qualora il Governo dovesse allungare i tempi delle disposizioni relative alle limitazione dei rapporti interpersonali, verrà valutata la possibilità di annullare del tutto i due palii; in alternativa di effettuarne uno straordinario nel caso vi fossero le condizioni sia sociali che del rito – e cioè che non si svolga a ‘porte chiuse’ – che giustifichino la realizzazione nella parte finale della stagione”. Lo hanno deciso Comune e Magistrato delle contrade a Siena dopo la riunione di questa mattina coni priori. Le due istituzioni hanno poi fatto sapere che tutte le feste titolari delle contrade comprese le manifestazioni e feste collegate sono annullate “in ragione del fatto che gran parte di esse ricadono in un arco temporale per il quale è vietata ogni forma sociale di attività che comporti la vicinanza fra persone”. “Una decisione unanime e dolorosa – spiega l’amministrazione comunale – presa con forte rammarico nell’esclusivo sentimento di unità, solidarietà tra tutte le consorelle”.