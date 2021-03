Coronavirus. Parchi e aree attrezzate chiusi, l’ordinanza del sindaco Marchetti fino al 5 aprile

Divieto di accesso ai parchi gioco per bambini e ragazzi, aree attrezzate per l’attività all’aperto e giardini pubblici. Succede a Chianciano Terme (Siena) dove il sindaco Andrea Marchetti ha emanato un’ordinanza valida fino al 5 aprile per contrastare gli assembramenti e contenere sul territorio comunale la diffusione della pandemia da Covid-19.

In particolare, le aree e parchi non accessibili sono: i parchi gioco dei Fucoli, di Sant’Elena e della Macerina, il parco giochi di Viale Dante e quello in località Le Piane; inoltre, è vietato svolgere attività all’area aperta nelle aree attrezzate che si trovano all’interno del Parco a Valle (palestre outdoor e Skate Park) ed il campetto polivalente in prossimità dello stadio Maccari. Tutte queste aree verranno delimitate o transennate opportunamente per favorirne un’alta visibilità.