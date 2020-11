Coronavirus. Parchi e giardini pubblici chiusi, l’ordinanza a Monsummano

Stop alle passeggiate all’aria aperta nei parchi e nei giardini pubblici di Monsummano (Pistoia). E’ quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Simona De Caro con l’obiettivo di «contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Le chiusure «Ritenuto opportuno adottare misure idonee a non favorire l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico – si legge nell’ordinanza – e tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’aumento di casi anche nell’ambito del nostro comune», il sindaco stabilisce «al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici, a eccezione dell’anello del Parco Orzali che rimane accessibile per attività motorie».