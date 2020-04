Coronavirus. Picnic sul prato ignorando i divieti, in 5 identificati e multati

Picnic sul prato incuranti delle norme che vietano assembramenti e uscite ingiustificati a causa del Coronavirus. Durante alcuni controlli nel comune di Sovicille (Siena), la Guardia di Finanza di Siena ha notato un fitto gruppetto di persone sedute a terra su di un prato. Avvicinatisi sul luogo al fine di verificare a cosa fosse dovuto l’assembramento, i militari hanno riscontrato la presenza di cinque soggetti intenti a consumare il pasto in stile pic nic sull’erba, uno attaccato all’altro, attorno alla tovaglia posizionata a terra.

Identificati e sanzionati A quel punto, la pattuglia operante non ha potuto fare altro che interrompere il banchetto, identificare i soggetti, distanziandoli l’uno dall’altro e facendo notare loro come fosse assolutamente inutile indossare i dispositivi di protezione individuale durante l’orario di lavoro per poi assembrarsi in pausa pranzo, rendendo, di fatto, del tutto vane le misure di sicurezza adottate fino a poco tempo prima. Ad ognuno di loro è stata contestata la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.