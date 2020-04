Coronavirus. Più controlli in Maremma, si teme assalto vacanzieri nelle seconde case

Controlli potenziati per l’emergenza Coronavirus in vista della Pasqua nel grossetano dove si teme l’arrivo di vacanzieri per trascorrere le festività nelle seconde case, usate soprattutto durante l’estate. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Manciano, di concerto con la questura di Grosseto, la Polizia provinciale e quella locale che stanno già effettuando verifiche ordinarie su tutto il territorio.

Task force per i controlli Oltre alle verifiche ordinarie su strada, saranno effettuati controlli a campione sulle seconde case. ‘Task force’ di forze dell’ordine per controlli sono previsti anche nel resto del territorio della Maremma, specie sulla costa, con posti di blocco, per monitorare i flussi in arrivo.