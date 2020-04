Coronavirus. Prendeva il sole in spiaggia in Versilia, multata

Nonostante le restrizioni per il contenimento del Covid-19 una donna è stata trovata a prendere il sole sulla spiaggia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, in Versilia, ed è stata multata dalla Polizia Municipale.

I controlli Dal 25 al 31 marzo, la Municipale ha effettuati 360 controlli sugli spostamenti con nove denunce e relative sanzioni. In otto di questi casi è stata accertato che le persone erano fuori di casa per motivi non consentiti. Le attività commerciali controllate sono state invece 1.466 ma in nessun caso si sono rilevate violazioni. In questi ultimi giorni, precisa una nota, si è affiancato un nuovo tipo di controllo di particolare importanza per la tutela dei consumatori e degli esercenti rispettosi delle regole. La municipale verifica eventuali lievitazioni ingiustificate dei prezzi, sia per quanto riguarda i presidi di salute che per i generi alimentari di prima necessità. Vengono controllati i prezzi esposti e le fatture di acquisto così da evidenziare eventuali ricarichi fuori dalla norma.