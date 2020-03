Coronavirus. «Protesta simbolica». Il sindaco di Grosseto toglie la bandiera dell’Europa dal Comune

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna stamani ha tolto dal Comune la bandiera dell’Unione Europea, un gesto il suo «di protesta simbolico».

«Ripiego delicatamente la bandiera europea, sempre con alto rispetto istituzionale, in attesa di un futuro migliore in cui nuovamente mi sentirò parte integrante di questa Comunità che ad oggi mi ha profondamente deluso nella gestione dell’emergenza Covid 19 – scrive su Facebook il primo cittadino – . In un momento in cui l’Italia crolla sotto la maledizione del virus – ha aggiunto il sindaco, che guida una giunta di centrodestra – mi sento profondamente abbandonato da questa Europa che non dà risposte, che non ci viene incontro e che sembra ignorare il problema nel quale il Paese Italia sia sprofondato oggi. Oltre al gravissimo problema sanitario si parla del 70% del tessuto produttivo nazionale che non rialzerà la testa. 100 miliardi al mese di perdita secondo le stime di Confindustria. Un danno congiunturale apocalittico».

Minuto di silenzio per le vittime Il sindaco ha poi osservato «un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 con bandiera Italiana a lutto nella speranza di poter presto issare nuovamente la bandiera Europea».