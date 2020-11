Coronavirus. Scatta l’area arancione. Cosa si può fare. Scarica l’autocertificazione

Fermo restando il coprifuoco valido in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5, in Toscana, a partire da mercoledì 11 novembre, sono vietati gli spostamenti per uscire dalla regione, salvo comprovati motivi di necessità, salute e lavoro.

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività e usufruire servizi non disponibili nel proprio comune. Sono sospesi 7 giorni su 7 tutti i servizi di ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, tranne mense e catering continuativo su base contrattuale. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, quest’ultima fino alle 22. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante su autostrade, ospedali e aeroporti.

