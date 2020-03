Coronavirus. In servizio per controlli legati all’emergenza, domano incendio sul raccordo Siena-Bettolle

Erano in servizio nell’ambito dell’intensificazione dei controlli legati all’emergenza Coronavirus, ma si sono imbattuti in un rogo che avrebbe potuto creare seri problemi alla viabilità lungo al Siena Bettolle. Durante un turno di servizio notturno, una pattuglia delle Fiamme Gialle, operante in Val di Chiana, si è imbattuta in un rogo acceso per ripulire sterpaglie ma anche tronchi di diverse dimensioni, nulla a che vedere con normali scarti di potatura dunque, che durante la notte stava andando fuori controllo innescando un incendio.

Visibilità ridotta In breve tempo le fiamme stavano cingendo il tratto stradale Siena-Bettolle, e complice una densa nuvola di fumo che si stava propagando nell’area, gradualmente la visibilità si stava riducendo in modo tale da arrecare pericolo alla viabilità. Mentre la pattuglia delle Fiamme Gialle provvedeva a garantire la viabilità in sicurezza, si richiedeva mediante l’ausilio della Sala Operativa del Corpo, l’intervento dei Vigili del Fuoco, che giunti in breve tempo sul sito segnalato, provvedevano a spegnere le fiamme che intanto erano giunte in prossimità di un’abitazione e di una serra.