Coronavirus. I sindacati della Toscana chiedono precauzioni per lavoratori e clienti

I sindacati Filcams Cgil Toscana, Fisascat Cisl Toscana e Uiltucs Toscana chiedono misure precauzionali per i lavoratori del commercio e della grande distribuzione, oltre che per i clienti, viste le ulteriori misure disposte dal governo per il contenimento del Coronavirus. I sindacati di categoria, si legge in una nota, hanno inviato una lettera in questo senso alle controparti e alle associazioni di categoria.

Tutela di clienti e lavoratori Fra le richieste avanzate, esporre all’ingresso dei punti vendita il decalogo del Ministero della Salute, e all’interno una apposita cartellonistica per sensibilizzare il cliente su misure igieniche e distanze di sicurezza; dotare i lavoratori di guanti usa e getta e gel igienizzante per mani, quest’ultimo da mettere a disposizione anche dei clienti con un dispenser; eseguire interventi di pulizia e sanificazione straordinaria dei punti vendita; prevedere modalità contingentate per l’accesso. I sindacati chiedono inoltre di coinvolgere Rls e Rsu/Rsa sulle eventuali misure in materia prese dalle aziende, fermo restando l’avvio di un ulteriore confronto in caso di nuovi sviluppi o nuove modalità da adottare che si rendessero necessarie in futuro.