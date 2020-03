Coronavirus. Sindaci centrodestra: «Regione Toscana chiarisca su mascherine»

«Totale vicinanza e solidarietà a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari toscani che stanno dando anima e corpo per l’emergenza Covid-19. Mentre questi eroi rischiano la vita 24 ore su 24 per salvare quella degli altri, la Regione Toscana fornisce loro mascherine non a norma». Lo dichiarano in una nota congiunta vari sindaci toscani del centrodestra: Michele Conti (Pisa), Mario Agnelli (Castiglion Fiorentino), Luciano Meoni (Cortona), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Francesco Persiani (Massa), Luigi De Mossi (Siena).

«Si faccia subito chiarezza» «Una vergogna – aggiungono – che siano stati costretti a presentare una denuncia nei confronti del governatore Enrico Rossi e dell’assessore Saccardi. Chiediamo che si faccia subito chiarezza su questa vicenda e che siano garantitele condizioni di sicurezza per tutti coloro che lavorano a contatto con i malati».