Coronavirus. Sindaco di Camaiore: «Troppi fanno spesa ogni giorno, censire la frequenza»

Una lettera al Governo per segnalare la possibilità di organizzare un sistema di censimento della frequenza della spesa dei vari nuclei familiari, in modo che non ci siano abusi. L’ha scritta il sindaco di Camaiore (Lucca) Alessandro Del Dotto.

«Troppa gente fa la spesa tutti i giorni» «Devo dire che i camaioresi hanno recepito con responsabilità le direttive del Governo e per le strade si vede davvero poca gente – il commento Del Dotto -. Al contempo però ci arrivano feedback negativi da parte delle medie e delle grandi distribuzioni: c’è ancora troppa gente che va fare la spesa tutti i giorni e questo non è tollerabile. Non possiamo ancora sanzionare questi comportamenti – aggiunge il sindaco -, ma siamo sicuri di poter fare opera di convincimento presso i nostri cittadini. Fare la spesa è un diritto che nessuno vuol limitare, ma che al contempo non può essere sfruttato per violare il senso di queste norme».