Coronavirus. Sospeso accesso a sportelli Inps, informazioni per mail o telefono. Ecco come

Sospeso fino al 3 aprile, salvo nuove e diverse disposizioni, l’accesso dell’utenza agli sportelli delle strutture territoriali dell’Inps Toscana. Lo rende noto lo stesso Istituto con un comunicato, motivando la decisione «in considerazione delle ultime misure disposte dal Governo con il Dpcm 9 marzo 2020 per l’emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19».

Come contattare l’Inps Il servizio informativo al pubblico, si spiega, sarà garantito per telefono, dalle 8.30 alle 12.30, o per mail. Per chi chiama i numeri sono i seguenti: Arezzo 0575 3045800; Firenze 055 4975400; Grosseto 0564 431200; Livorno 0586 821250; Lucca 0583 973600; Massa Carrara 0585 769250; Pisa 050 8002500; Pistoia 0573 376600; Prato 0574 569400; Siena 0577 291200. Ancora, si può chiamare il Contact Center ai numeri: 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile). Per le mail, tramite Pec e posta istituzionale, gli indirizzi sono presenti sul sito dell’Inps www.inps.it, accedendo dalla Home Page all’opzione. Un apposito avviso con l’indicazione dei competenti recapiti, è stato affisso all’ingresso di ciascuna struttura territoriale.