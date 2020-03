Coronavirus. Spaccia con la mascherina, arresto e multa

Spaccia con la mascherina Ffp3 a due passi da casa, sorpreso dai Carabinieri e arrestato. L’uomo, senza un’occupazione e richiedente asilo, è stato seguito e controllato dai militari dopo alcune segnalazioni. Sorpreso vicino a casa è stato trovato in possesso di 20 grammi di eroina suddivisi in ventidue dosi.

Perquisizione domiciliare Le operazioni sono state estese all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato 325 euro in contanti, ritenuto frutto dell’attività di spaccio e tre telefoni cellulari utilizzati per tenersi in contatto con i clienti. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nella casa circondariale di Arezzo oltre ad essere sanzionato per via amministrativa come previsto dal recente decreto del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus.