Coronavirus. Strage Viareggio, famiglie annullano il ricordo mensile. Dopo 130 mesi tace la campana

«Per la prima volta ci dobbiamo arrendere, per la prima dopo 130 mesi la campana della Casina dei Ricordi ‘Pulce e Scarburato’ sarà silenziosa, non suonerà alle 23.48 i 32 rintocchi». Lo ha reso noto l’associazione Il Mondo Che Vorrei, che riunisce i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. L’orario è quello in cui il treno deragliò, andando a fuoco e causando 32 vittime, incendi, devastazioni materiali. Da allora ogni 29esimo giorno del mese è in programma l’iniziativa di ricordo delle vittime, che ieri non ha avuto luogo a causa delle restrizioni per il Coronavirus.

Senso di responsabilità «Ci arrendiamo, ma solo poiché mossi da quel senso di responsabilità che da sempre ci ha contraddistinto e che nei mesi scorsi abbiamo raccontato nelle scuole – spiega la onlus -. La nostra battaglia non è finita, oggi più che mai la responsabilità coincide con il rispetto delle regole, poiché la forza e la determinazione la si trova semplicemente nel fare ognuno la propria parte, ovvero stare nelle proprie case, per noi, per i nostri cari, per le persone della nostra comunità e tutte quelle che abbiamo incontrato in questi anni ma ora, ora c’é silenzio, come in silenzio» sono rimaste «le campane della Casina dei Ricordi il 29 marzo alle 23.48».