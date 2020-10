Coronavirus. Studente positivo, classe del liceo delle Scienze Umane “San Giovanni Bosco” in quarantena precauzionale

Studente positivo al Covid-19 a Colle Val d’Elsa. A darne notizia è l’amministrazione comunale che in una nota spiega «di aver ricevuto comunicazione di uno studente positivo al virus Covid-19. Lo studente, che non è residente nel comune di Colle di Val d’Elsa, frequenta il Liceo delle Scienze umane San Giovanni Bosco. La classe, una seconda, è stata messa in quarantena precauzionale per quattordici giorni. I docenti sono stati immediatamente sottoposti a tampone e sono in attesa di risposta».

Mantenere alta la guardia L’Amministrazione comunale, invita tutti a non abbassare la guardia e raccomanda di continuare ad osservare le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus, in modo particolare il distanziamento sociale e la mascherina.