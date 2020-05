Coronavirus stupefacente. Fermato dalla Polizia esibisce autocertificazione: «Fuori per spacciare»

Fermato durante i controlli sul rispetto delle norme restrittive varate per contrastare il contagio da coronavirus, un 33enne ha compilato davanti agli agenti un’autocertificazione dichiarando di essere fuori per spacciare droga. L’uomo, originario del Marocco, aveva con sé sette involucri contenti cocaina, così è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Altra denuncia L’episodio è accaduto sabato scorso intorno alle 21,30 a Firenze, in viale Giovine Italia. Sempre nell’ambito dei controlli Covid, ieri a Firenze un 28enne è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato trovato con dosi di marijuana.