Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi necessita di ricovero in ospedale

Tampone obbligatorio per tutti i pazienti che necessitano di ricovero, chiusura dell’attività medico-diagnostica in libera professione e divieto di sosta nelle sale d’attesa con limitazione dei posti a sedere. Sono le nuove misure di contenimento legate al virus Covid-19 adottate dalla direzione del policlinico Le Scotte di Siena. “E’ arrivato il momento di tutelare ancora di più il nostro ospedale e quindi tutta la comunità – ha spiegato il direttore generale dell’azienda ospedaliera senese Valtere Giovannini – dobbiamo salvaguardare l’ospedale, i professionisti ed i pazienti perché in questo momento è fondamentale evitare falle nel sistema e prepararci a tutte le possibili necessità future”.

L’assessore Appolloni:《State a casa》Necessità di salvaguardare l’ospedale e i suoi operatori che è stata ribadita anche dall’assessore alla sanità del Comune di Siena, Francesca Appolloni. “Chiedo a tutti i cittadini di stare a casa – ha detto e di rivolgersi all’ospedale solo in caso di urgenza. E’ necessario uno sforzo comune per la tutela della salute, come bene individuale e collettivo”.