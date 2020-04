Coronavirus. Taxi gratis a Firenze per chi domani dona sangue

Domani, giovedì 16 aprile, l’associazione di volontariato ‘Tutti taxi per amore’, insieme ai tassisti di Firenze e altre 18 città italiane promuove l’iniziativa ‘L’albero del sangue non esiste’:i tassisti accompagneranno gratuitamente, nei centri trasfusionali, i donatori di sangue che ne faranno richiesta. A Firenze hanno dato la loro immediata adesione i tassisti del Radio Taxi Firenze 4242.

La donazione non si ferma durante l’emergenza Non si tratta di una donazione d’urgenza, dato che al momento non c’è una necessità impellente da parte delle strutture sanitarie coinvolte, ma per ribadire che la donazione di sangue non si ferma nonostante l’emergenza Covid-19. I donatori e gli aspiranti donatori, spiega una nota, possono chiamare il numero 346 8004680 per prenotare il taxi, che li accompagnerà al centro trasfusionale. «È il nostro contributo concreto per la cultura della donazione del sangue – affermano Simone Andrei, presidente di Socota Radio Taxi Firenze 4242, e Marco Salciccia, presidente di Tutti Taxi per Amore -. Donare il sangue è un impegno civile, un dovere sociale»